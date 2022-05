Kummaline juhtum, mis saab alguse, kui politseiinspektor sõidab otsa pargitud autole

Montalbano oli Michele Tamburranoga liiga lähedane, et matusele minemata jätta, telefonikõnest poleks küll piisanud, et sellist olukorda lappida. Vigàtast Floridiasse tuli autoga sõita vähemasti kolm ja pool tundi.

«Kuule, Catarè, minu auto on praegu parandustöökojas. Mul on tarvis, et homme hommikul täpipealt kella viieks toimetataks minu juurde Marinellasse mõni teenistusauto. Anna härra Augellole teada, et mind pole, jõuan tagasi pärastlõunal. On kõik selge?»