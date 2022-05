HeadReadil esineb Soome kirjanike kahurvägi

Tomi Kontio (1966) on üks auhinnatumaid tänapäeva soome kirjanikke. Tema 1993. aastal ilmunud esikluulekogu pälvis nii J. H. Erko debüüdiauhinna kui ka ajalehe «Helsingin Sanomat» kriitikute «debüütide debüüdi» auhinna. Lisaks luulele on ta kirjutanud romaane, novelle ja artikleid. HeadReadile saabub Kontio aga hoopis lastekirjanikuna. Eesti keeles on avaldatud nii tema luuletusi kui ka kaks lasteraamatut. Autoriga saab kohtuda 25. mail kell 10 ja kell 12 Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Loe lähemalt.

Leena Lehtolainen (1964) on prosaist, kolumnist ja kriitik, kes oma esimese romaani avaldas juba 12-aastaselt. Tema loomingust on lugejate seas eriti populaarsed krimipõnevikud, kus mõrvamüsteeriume lahendab juba 1993. aastast punapäine Maria Kallio. Eesti keeles on ilmunud kolm Maria Kallio lugu. Leena Lehtolaineniga saab kohtuda 26. mail kell 18 Kirjanike Maja musta laega saalis. Autoriga vestleb inglise keeles inglise kirjanik Jason Goodwin, vestlus tõlgitakse eesti keelde. Loe lähemalt.

Antti Tuomainen (1971) on rahvusvaheliselt üks loetumaid soome autoreid, kelle loomingut on jõutud juba võrrelda nii Atwoodi kui Houellebecqi omaga. Ta on avaldanud kümme romaani – enamasti tumedad, ent mõnikord ka musta huumoriga vürtsitatud krimilood. Kaks neist on tõlgitud ka eesti keelde. Tuomaineniga vestleb 28. mail kell 17 Kirjanike Maja musta laega saalis kirjanik Jan Kaus. Vestlus toimub soome keeles, eestikeelse tõlkega. Loe lähemalt.

Ajakirjanik ja «Putini trollide» autor Jessikka Aro (1980) tuleb festivalile vestlema julguse ja muutunud julgeolekuolukorra teemal. Arutelus osalevad Venemaa poliitiliste arengute asjatundja ja Riigikogu liige Marko Mihkelson (1969) ning vene ajakirjanik, legendaarne muusikakriitik Artemi Troitski (1955). Vestlusring leiab asset 29. mail kell 12 Kirjanike Maja musta laega saalis eesti keeles, ingliskeelse tõlkega. Loe lähemalt.

Mia Kankimäki (1971) on soome kirjanik, kes on seni avaldanud kaks ilukirjanduslikku teost. Tema autobiograafilise puudutusega isiklikud romaanid on vaimustanud lugejaid nii siin- kui ka sealpool Soome lahte. Mia Kankimäkiga vestleb 29. mail kell 15 Kirjanike Maja musta laega saalis tõlkija Triin Tael. Vestlus toimub inglise keeles, eestikeelse tõlkega. Loe lähemalt.