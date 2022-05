Õnnekoolitaja aitab: 3 asjaolu, mis aitavad sul oma õnnetaset välja selgitada

Dalí selgitab, et universaalselt on inimestel kõikjal üle maailma üsnagi sarnased õnnelikkuse printsiibid, õnnevalemid või arusaam sellest, mis on õnn. Õnneuurijad on jõudnud ühise arusaamani, et suures pildis saab õnne kogeda kolmest aspektist.