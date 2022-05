Põhjalik käsiraamat annab võimaluse joogapraktikaga alustamiseks kodust lahkumata

Jooga – paljudes seostub see sõna rahulike tundidega täpselt hoitud poosides, võib-olla koos vaimse ärkamise otsingutega. Kuid mis see tegelikult on ja kuidas seda kodus praktiseerida võiks?

Joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik sõnab, et joogat saab küll omal käel õppida, kuid ta soovitab algajal siiski võtta mõned eratunnid, et käia koos üle kehahoid, saada paika hingamine ning kontrollida, mis asendites on mugav olla. Üksi alustades ei pruugi inimene end päriselt näha ja ainult oletab, et võtab õige asendi. Tegelikkuses on aga vaja asendit mugandada, et mitte liiga teha või end sootuks vigastada. Kui soovid aga hakata joogat õppima raamatu abil, soovitab Mai-Liis teha praktikaid peegli ees.