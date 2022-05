Psühholoog hoiatab: kui teed neid asju, läheb stress vaid hullemaks

Psühholoog Toivo Niiberg kirjutab raamatus «Ela ja küsi! 500 elulist küsimust», et stressist täiesti vabaneda ei ole võimalik. Stress maakeelde tõlgituna on pinge. Pinge võib olla nii positiivne kui negatiivne, see on elu osa. Stress pole üdini halb – näiteks aitab stress ellu jääda, väljakutseid vastu võtta, rohkem pingutada, motiveerida ja areneda. Kui sind painab aga halb stress, leiad siit nõuandeid, kuidas seda leevendada.