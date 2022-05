LUGEMISSOOVITUS ⟩ Kaks uut raamatut popmuusika ajaloost, millega tasub kursis olla

Stephen Davis, «Duran Durani lugu: please please tell me now».

Kehtib see rohkem elukulu selle osa kohta, mis puudutab ajastut rambivalgusse sattumisest vältimatu hääbumiseni üle kuulsuse kaare. See on üsna üksüheselt sarnane ülipaljudel. Lapsepõlved ja verinoorus on erinevad ning pakuvad pinget. Duran Durani puhul samuti, hea, et sellele on raamaturuumi pühendet. Tegelikult on üleni üsna ok lugemine, aga kas ja kui palju ütleb kellelegi, kes bändist ja ne muusikast ei tea ja/või ei pea? Taas üks üldine elulooraamatute häda – staar peab lugeja peas olemas olema ja raamat üksnes täidab ise lünki või täiendab olemasolevat. Artisti puhul on oluline ta looming, isik selle taga on enamasti täiesti normaalne jobu, kel lihtsalt vedas. Või siis mitte. Ja eks kirjuta normaalsest jobust särav raamat. Tänan väga.