RAAMAT ON PAREM ⟩ Kaks krimiromaani, millest kehv telesari võib halva mulje jätta

Seda enam, et mingi eriline hubavikusõber ma ju samuti pole. Samas raamatukogutöötajast nuuskur on olemuslikult kena karakter ja nõnda võtsin puht kollegiaalsest kohustusest asja ette. Läks õnneks. Kehtib vana tõde, et korralikest raamatutest saab üldjuhul kehvi filme ja vastupidi. Siin on raamatud piisavalt palju paremad, et pühkida meelest nood nigelad talendid. Ja soovitangi lugeda. Muidugi võiks kogu seda mugavat ninnunännu keskklassi ameeriklust muhedasti keel-põses-huumoriga võtta, ent on võimalik see oma peas autori abiga uueks lavastada. Lood toimivad, nalja saab natuke ka, naisteka (nõme sõna, onjo) elemendid on paigas.