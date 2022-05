«Eesti novelli» uus kogu on hullumeelne reis läbi inimsüdamete

Minijuubeli puhul on neli koostajat kokku pannud tugeva valiku lühilugusid, millest mõned suudavad endasse ära mahutada terve inimelu. 19 autori seast leiab iga lugeja endale vähemalt mõne lemmiku, ka F. Tuglase novelliauhinna võidulood on raamatus alati esindatud. Saja-aasta tagune novell on seekord esmakordselt naisautori sulest. Saate-essees kirjutab Elle-Mari Talivee novellide kestmisest üle aja ja sellest, milline on kirjanduse tegelik tähendus.