Ilmus Sass Henno kultusromaani «Mina olin siin» uusväljaanne

Sass Henno «Mina olin siin. Esimene arest» on ühelt poolt lugu noortest, kes elavad väljaspool kehtivaid seadusi, käibetõdesid ja moraalinorme. Teiselt poolt on see ühe poisi ülestunnistus sündmustest, mis on jäänud piisavalt kaugele, et neid saaks valutult jutustada.