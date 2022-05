Ilmus kordustrükk Erkki Koorti raamatust «Koidik surnud postkastis»

Tegemist on spiooniromaaniga Eesti üheksakümnendatest, kui siiakanti üritasid imbuda luureteenistused nii Venemaalt kui läänest. Hoogsaks madinaks läheb juba esimestest lehekülgedest ning autor suudab hoida tempot raamatu lõpuni. Või nagu ütleb andunud krimifänn ja aasta parimate krimiraamatute edetabeli koostaja Jaan Martinson: «Tuleb tunnistada, et «Koidik surnud postkastis» on igati äge romaan. Pisut hakitud, aga eks sujuvus tule ajaga. Möllu on piisavalt, armastust samuti, Eesti elu kulgeb nagu ta kulges.» Raamatu kaasahaaravust ja filmilikuna kulgevat süžeed on esile toodud ka teised arvustajad.