Baltisaksa kirjanduse üks tüvitekstidest ilmus lõpuks tervikuna eesti keeles

Schultz-Bertram arvas, et kui temast ka midagi muud ei mäletata, siis seda teatakse ikka, et tema ongi «Balti visandite» autor. Paraku on läinud nii, et kirjaniku peateos oli senini eesti keeles täies mahus avaldamata. Üksikuid visandeid on erinevatel aegadel ilmunud «Loomingu Raamatukogus», «Akadeemias», mälestuskogumikes ja mujal.

«Balti visandid» on muhemõnusas stiilis kirja pandud lood autori lapsepõlve- ja noorusaastatest, värvikad pildid 19. sajandi algupoole Eesti- ja Liivimaa elust. Esmapilgul lihtsatest asjadest on kirjutatud klassikalise hariduse saanud inimese sulega, asetades igapäevajuhtumused hoopis laiemasse üldinimlikku konteksti: kes veel oskaks võrrelda Torma kirikumõisa peretoas vaimude keskel istuvat praostiprouat Penelopega Ithakal või Tallinna Toomkooli koerust tegevaid koolipoisse Korahi jõuguga. Või siis pidada Schilleri luuletuste põhjal lorilaule sepitsevaid Tartu tudengeid soolaks supis, piprateradeks potis, mõistlikus koguses mõnusaks, suurel hulgal ohtlikuks.

Autor nimetab oma lugusid õigusega visanditeks – need ongi kunstniku vabakäelised joonised, ainult et teksti kujul.

Schultz-Bertrami «Balti visandite» tõlge eesti keelde on oluline ja senini puuduv lüli meie kultuuri- ja keelemaastikul, mis aitab mõista, kui erinevas pinnases peituvad meie juured ja miks oleme sellised, nagu me just oleme. Rääkimata autori eelnimetatud üldinimlikust huumorist ja muhemõnusast kirjaviisist. Ehk Schultz-Bertramit ennast tsiteerides: «Sest selline on kord juba Balti komme, et lõpetuseks kõlab naljalugu, midagi humoorikat, antakse endast parim, et naeruga lahku minna.»