Kogu tõde sellest, mida keegi enam tõestada ei saa

Käerauad on nii kuradi mõttetud. Need ei peata kedagi. Teevad ainult randmetele haiget. Oleks te mind kohapeal maha lasknud, oleks teine asi. Või vähemalt vigaseks. Oleks, oleks.

Panen pastaka hoopis rahulikult lauale. Väga rahulikult ja aeglaselt. Kui keegi sind selja tagant vaatab, tajud sa vahel selle momendi ära. Ma tunnen praegu, kuidas ta vaatab mu käsi. Jälgib iga liigutust. Iga sentimeetrit. Pöördun toolil järsult ümber ja ütlen:

«Vabandage, kas te saaksite kella öelda?»

Ment võpatab, astub sammu tagasi, mõtleb hetke, köhatab hääle puhtaks ja vastab: «3:32,» artikuleeritult lisades: «Teile tuuakse kirjapaberit varsti, tahtsite seda ju?» Artikuleeritult. Nagu akadeemias õpetati. Mõne aasta eest ei teadnud ma isegi, et selline sõna olemas on. Aga see pole praegu tähtis. Kurat, ma võin vanduda, et tunnen teda kusagilt. Mõne aasta eest olin ma pätt. Praegu võiksin su tütrele lõpukirjandi järeleaitamistunde anda.

Sass Henno Foto: Märt Miljan

«Jah, aitäh,» naeratan talle. Südamlikult on vist õige sõna. Mitte õige, aga esimene, mis mu ilme ja intonatsiooniga seoses pähe tuleks. Mitte keegi ei saa aru, kui ma valetan. Ema arvas, et ma olen narkomaan, kui talle esimest korda korralikult vastu hambaid andsin ja pärast igaks juhuks ütlesin, et ei mäleta. Tegelikult ei olnud mul enam ammu mingi kraamiga pistmist. Tegelesin juba selle halli Volvo mahamüümisega. See oli seesama kevad, kui me Ruslani garaaži seda topless-pesulat tegema hakkasime, aga need kaks kuradi hoora, kes pidid tööle tulema, hakkasid sinna hoopis mingeid tüüpe vedama. Üks murdis mu ninaluu. See on pikem lugu, kui hiljem aega jääb, siis räägin. Aga mõte on see, et keegi ei saa aru, mida sa tegelikult sellelt maailmalt tahad ja mida sa oma tegudega taotled. Ainult oletama on kõik kõvad mehed.

«Mul käed valutavad hullult,» sirutan raudus randmed tema poole, «kirjutamisega hakkasid väga soonima.» Võib öelda, et «nukralt» on see sõna. Või «kurvalt». Kasutada võib ka «mõjuvalt» või «taotluslikult». Mõlemad on õiged. Tegelikult võib neid viimaseid kasutada vist kõige kohta, mida me ütleme. Päevast päeva. Aastast aastasse. Kellele iganes.

«Kannatate ära.»

Värdjas.

Minutid mööduvad. Mina istumas selle laua taga ja mõtlemas oma elu kõige väärtusetumaid mõtteid, sest meelekohtades tuikab, kuklas pragiseb ja suulagi kipitab, ning kordnik seismas selle seina ääres, tõenäoliselt mõtlemas oma elu kõige põnevamaid mõtteid, on kõik, mis selles ruumis toimub. Need mõtted, mis vangistuses tulevad, on alati kõige kasutumad, kui need just põgenemisega seotud pole. Minu omad ei ole.