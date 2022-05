KATKEND ⟩ «Uppunud jaht, pardal tapetud perekond, tänini lahendamata saladus...»

Ühe tavalise päeva hommikul teatab Anna abikaasa, et jätab naise tolle parima sõbranna pärast maha ja läheb nende kahte tütart kaasa võttes uue kallimaga reisile. Anna, kelle turvaline ja mugav maailm on kokku varisenud, leiab põgenemistee selles, mida on juba aastaid armastanud: temast veel halvemas olukorras olevate inimeste lugude kuulamises.

Denise Mina, «Kinnisidee». Foto: Raamat

Seda võimalust pakub tõsielukrimi taskuhääling. Istudes, klapid peas, keset oma senise elu varemeid, tunneb ta korraga ära ühe ohvri nime ja tema peas võtab võimust kinnisidee: Anna leiab, et on ainus inimene, kes teab, mis juhtus ta vana tuttavaga tegelikult.

Naine, kellel pole midagi kaotada, pühendub loo uurimisele. Paraku ei oska ta aimatagi, et ta minevik ja olevik kihutavad kokkupõrkekursil, ja kogu maailm, mille üles ehitamise nimel ta on nii palju vaeva näinud, sööstab vabalangusesse.

***

Lihtsalt räägi tõtt. Olen seda alati oma lastele öelnud. On alles totrus, mida lastele õpetada. Tõe rääkimiseks peab olema põhjus. Mina lakkasin tõtt rääkimast juba mõne aja eest ja võtke teadmiseks, see on olnud viimase peal. Parim otsus. Muudkui valetage ja valetage, mõelge välja nimed, taust, mis meeldib ja mis mitte, lihtsalt luuletage, nagu jaksate. See teeb kõik palju lihtsamaks. Aga nüüd, ehkki vastu tahtmist, räägin ma taas tõtt. Selleks on igati mõistlik põhjus.

Olin veel väga noor, kui ma oma elu tõtt rääkides esimest korda ära rikkusin. Mu ema oli just surnud. Mehed kogunesid öösel mu aeda, et mu maja suunas rõvedusi karjuda, kuna ma olin tõtt rääkinud. Kõik hakkasid omavahel arutama, mis minul ja minusugustel inimestel viga võiks olla. Keegi sai nii tigedaks, et naelutas mu välisukse külge kassi. Keegi mees murdis mu majja sisse ja üritas mind tõe rääkimise eest tappa.

Niisiis panin suu kinni ja lasin jalga. Vahetasin nime ära ja muutusin salatsevaks ja ettevaatlikuks. Panin selle osa oma elust luku ja riivi taha, ei rääkinud sellest enam kunagi. Kui mõni vähegi selle looga seotud asi jutuks tuli – elumajade põlengud, Gretchen Teigler, jalgpall –, läksin tualetti või vahetasin teemat. Mul polnud tunnet, et ma valetan, ma lihtsalt polnud enam Sophie Bukaran. Ma olin Anna McDonald ja neil asjadel polnud minuga mingit pistmist. Tundsin end turvaliselt.

Kui kõik ümberringi karjuvad ja sa oled väsinud ja hirmul ning kogu maailm sind vihkab, on lihtsalt vait olemine suurim luksus.