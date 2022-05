10 soovitust, kuidas oma emotsioonidega paremini toime tulla

Tihtipeale kasutatakse termineid «tunne» ja «emotsioon» sünonüümidena, kuid need on pigem ühe mündi kaks erinevat külge, mis on omavahel tihedalt seotud.

Oluline nüanss seoses uskumustega on see, et kõik uskumused on tõesed, st mida iganes sa usud, kõik sinu osakesed (sh keharakud) usuvad seda ning hakkavad vastavalt sellele toimetama.