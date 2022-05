Vajad kiires maailmas pausi? Joogamatil märkad kohe, et oled hetkes

«Tänapäevases kiires maailmas märkad joogamatil kohe, et oled hetkes, hingad siin samas, ühtegi muremõtet ei keerle ja sul on hea olla. See on sinu enda aeg ja mitte kuskile ei ole kiiret. Jooga on palju enamat, kui vaid füüsiline harjutuste jada,» ütleb Mai-Liis.

Joogal on mitmeid kasutegureid

Kivistik loetleb, et jooga aitab vähendada kroonilist valu, nagu alaseljavalu, artriit, peavalud ja karpaalkanali sündroom. Jooga aitab alandada ka vererõhku ja vähendada unetust, parandab veresoonte heaolu, vähendades muutusi veenides, mis omakorda mõjutavad südametööd.

Parandab paindlikkust ja tasakaalu, mis vananemisega meie kehas halvenevad. Regulaarselt joogat praktiseerides võid kogeda ülakeha jõu ja vastupidavuse märkimisväärset kasvu, sest suureneb lihastoonus. Samuti aitab see kaalust alla võtta ja vähendab keha rasvaprotsenti.

Jooga parandab ka hingamist, sest õpetab kaasama protsessi kogu kopsu.

See vähendab stressi, sest soodustab lõõgastumist, mis toob kaasa elukvaliteedi ja vaimse tervise paranemise ja tõstab immuunsust. Jooga aitab edukalt toime tulla ärevuse ja hirmu tundega. Mitmed uuringud on leidnud, et jooga on tõhus depressiooniravim, toimib antidepressandina tänu oma võimele vähendada stressihormooni kortisooli taset. Lisaks stimuleerib jooga sinu ajutegevust. Mõnede uuringute kohaselt võib regulaarne joogapraktika parandada fokusseerimist ja tõsta elujõudu.

Miks joogat üldse teha? Mai-Liis selgitab, et jooga annab kehale tugevust, mõistusele selgust ja südamele puhtust. Meie vanust näitab hästi lülisamba liikuvus ning peamiseks probleemiks on inimestel igapäevased sundasendid ja lülisamba vähene sirutamine. Ei pea olema võimeline lõuga vastu põlvi panema või pea peal seisma. Oluline on tunnetus – aasanaid tehes märkab peagi, kuidas energia kehas liigub. Vormi algus

Joogat saab teha oma kodus

Joogakaardid võimaldavad panna endale kokku sobiva virgutusseeria ja teha joogat kodus. Vormi lõpp

Igal kaardil on samm-sammult kirjas, kuidas võiks asendit hoida ning sa ei pea kartma, et ei oska. Lisaks on juures infokild, miks on konkreetne asend sulle eriti hea. Igal joogakaardil on tagakaanel ka mõttetera, mis loob päevale energia või lõpetab päeva positiivsel lainel.

«Sinu keha on ainus koht, kus pead elu lõpuni elama. Hoia teda ja vali see, mis on hea nii kehale kui vaimule,» ütleb ta.

Ideaalne viis harjutamiseks on võtta pakist üks kaart ja asetada see nähtavale kohale. Sobiv paik on näiteks külmik, arvutilaud, esikukapp - iga koht, millest sa möödud päeva jooksul mitu korda. Idee seisneb selles, et igakord, kui liigud sealt mööda, siis teed ka harjutuse ära.

Proovi järele! Allavaatav koer ehk Adho Mukha Svanasana

Üks väga levinud poos on allavaatav koer ehk Adho Mukha Svanasana. See on päikesetervituse oluline osa. Asend venitab kogu keha, vabastab stressist ja vähendab ärevust.

Allavaatav koer ehk Adho Mukha Svanasana. Foto: illustratsioon raamatust