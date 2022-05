Carlos Santana soovitab kahte oma lemmikraamatut sisemisest vabadusest ja rahust

Oma kodulehel jagab Carlos Santana raamatusoovitusi, mis peamiselt õpetavad sisemist vabadust leidma ja oma teed käima. Siin on kaks tema lemmikraamatut, mis on tõlgitud ka eesti keelde.

Raamatus «Neli kokkulepet», mis oli seitse aastat «New York Timesi» bestseller, kirjutas don Miguel Ruiz, kuidas harimisprotsess ehk «kodustamine» võib panna meid unustama tarkuse, mis on meil olemas sünnist saadik. Me sõlmime elu jooksul palju kokkuleppeid, mis pöörduvad meie enda vastu ja põhjustavad tarbetuid kannatusi. Neli kokkulepet aitavad meil murda need piiravad kokkulepped ja asendada nendega, mis toovad meile isikliku vabaduse, õnne ja armastuse.

Raamatus «Viies kokkulepe» annavad don Miguel Ruiz ja tema poeg Jose Ruiz värske vaatenurga neljale kokkuleppele ja viienda, uue võimsa kokkuleppe, et võiksid muuta oma elu isiklikuks taevaks.

Raamat juhatab meid oma jõu sügavama teadvustamise tasandile ja toob tagasi eheduse juurde, millega oleme sündinud. Et jõuda järeldusele: me ei tohi unustada suurimat kingitust, mille võime teha iseendale – vabadust olla need, kes me tõepoolest oleme.

Tegemist on ilmselt selle sajandi ühe oluliseima spirituaalse raamatuga ühel kaasaja kõige olulisemalt vaimselt autorilt.