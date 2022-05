AJALOOLINE KRIMI ⟩ «Mis on abielul õnnega pistmist? Asi oli traditsioonis, sündsuses ja ellu jäämises»

Harvey oli teda hoiatanud, et viimasel ajal oli siinkandis rohkem madusid liikvel. Ja et rästikute sigimisaeg oli täies hoos, teadis isegi Stella, et tiine rästik võib ohtlik olla. Stella oli sellest Lyndyle rääkinud, aga mees seletas, et mõisavalitseja teavitamine pole tema seisusele kohane. Siis hoiatas ta lord Atherlyt, aga too oli professor Gridley eelseisva külastusega liiga ametis, et huvi tunda. Lõpuks läks ta ise mõisavalitseja jutule. Aga kuna lord Atherly polnud korraldust andnud, kehitas see vaid õlgu ja teatas, et tal pole õigust tegutseda. Need hierarhiareeglid olid hulluksajavad.