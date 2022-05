Soome riigi tõlkepreemia sai Kadri Jaanits

1976. aastal sündinud Kadri Jaanits on tõlkinud eesti keelde laste- ja noorteraamatuid, täiskasvanute proosat ning aimekirjandust. Tema tõlgitud autorite hulgas olgu mainitud Laura Ertimo, Salla Simukka, Katja Kettu, Rosa Liksom ja Sofi Oksanen. Lisaks on ta tõlkinud sõjaajaloolisi aimeraamatuid.

Eesti keel on olnud üks Soome kirjanduse enamtõlgitud sihtkeeltest. Soome kirjanduse menu eest Eestis võib ühtlasi kiita Kadri Jaanitsi suurepäraseid tõlkeid.

Soome haridus- ja kultuuriministeerium on andnud riiklikku välismaise tõlkija preemiat välja 1975. aastast. Preemia suurus on 15 000 eurot ja see määratakse igal aastal silmapaistvale Soome kirjanduse tõlkijale Soome kirjanduse teabekeskuse FILI nõuandjate ettepanekul.