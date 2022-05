Produktiivsuse ekspert soovitab 3 parimat raamatut, mis aitavad elada õnnelikumat ja edukamat elu

Produktiivsuse ekspert Chris Bailey rääkis CNBC rubriigile Make It, et on aastate jooksul läbi lugenud lugematul hulgal raamatuid, mis õpetavad aega kokku hoidma ja planeerima, et nii tööl kui eraelus edukam olla. Siin on kolm teost, mille lugemine on tema sõnul hädavajalik kõigile neile, kes soovivad saada produktiivsemaks ning elada õnnelikumat ja edukamat elu.

Raamat on abiks kõigile, kes soovivad oma töid ja tegemisi paremini korraldada, et jääks rohkem aega perele, sõpradele, hobidele või miks ka mitte, veelgi enam töö tegemiseks. Raamatut ei pea lugema tervikuna.

Neile, kellele meeldib asju terviklikult haarata, pakub Allen välja lihtsasti rakendatava süsteemi (kogu-töötle-organiseeri-tee-kontrolli) kõigi toimingute tõhustamiseks. Samas säästavad väga hästi aega ka tervikust välja tõstetud nipid ja võtted. Allen vaatleb inimest, tööd ja isiklikku elu tervikuna ning soovitab stressi vähendamiseks luua esmalt täielik selgus kõigis asjades, mis teostamist ootavad.

Carol S. Dweck, «Mõtteviis»

Maailmakuulus Stanfordi ülikooli psühholoog Carol S. Dweck on uurinud aastakümneid, mis on see, mis eristab edukaid ja õnnelikke inimesi mitte nii edukatest, ning on teinud läbimurdelise avastuse: mõtteviisil on tohutu jõud.

Võimed ja andekus on edu saavutamisel mõistagi olulised. Dweck aga selgitab, miks on oluline seegi, kas liigume oma eesmärkide poole kinnistunud või edenemismõtteviisiga. Ta teeb selgeks, miks laste intelligentsuse ja võimekuse kiitmine ei aita kaasa nende enesehinnangu tõusule ega vii saavutusteni, vaid võib edu saavutamist hoopis takistada.

Õige mõtteviis võimaldab meil lapsi motiveerida ja aidata neil koolis paremini edasi jõuda, ühtlasi saavutada omaenda isiklikke ja tööalaseid eesmärke. Dweck näitab, kuidas üks lihtne idee inimaju kohta võib tekitada tohutu huvi õppimise vastu ja elastsuse, millel põhinevad iga eluvaldkonna suured saavutused.

Talupojamõistus ütleb, et kui midagi õnnestub, oleme õnnelikud. Kui me saame ihaldatud töö, saame järgmise ametikõrgenduse, järgneb õnn. Kuid teadus näitab, et see valem tuleb tagurpidi pöörata: õnn toidab edu, mitte vastupidi.