Ööülikooli Raamatukogu sarjas ilmus Fred Jüssi «Olemise mõnu»

Eestis on väga palju inimesi, kes võivad öelda, et nende vaimuelu üks suurim mõjutaja on olnud loodusfilosoof Fred Jüssi. Need väärtused, mida Fred Jüssi endas kannab, on aja jooksul muutunud aina olulisemateks. Või on ta oma tundlike antennidega muust maailmast alati sammuke ees olnud? Paljud tema varem välja öeldud mõtted on tõeliselt tähendusrikkaks küpsenud just meie ajas.

«Me ei tea, mis meis olemas on. Me saame seda teada alles siis, kui tunneme endas puudutust – ja oleme selleks puudutuseks ka valmis,» selgitab Fred Jüssi. «See on nagu vaikus, millele ootamatu heli võib anda elu ja hinge. See on see, mis on olnud ootel – see heli, see värv, see vorm, see lõhn. Ta on endast märku andnud ja me võime astuda sammu edasi. Või ka tagasi, kui see on loomulikum – nii, et see oleks samm edasi.»