Aili Paju: apteek kasvab aias kõikjal meie ümber, tuleb ainult see ära tunda

«Taimi tundma ja austama õpetas mind mu vanaema. Tartu Ülikoolis arstiks õppides oli minu erialaks teraapia ja neljandal kursusel tudengina hakkasin huvi tundma taimedega ravimise vastu. Pärast ülikooli lõppu töötasin suvel Kääriku spordilaagris arstina. Käärikul treenisid toona Nõukogude Liidu parimad kümnevõistlejad. Slaavi päritolu sportlased olid ravimtaimeusku ja ei tahtnud tablette võtta. Keetsin neile siis palaviku alandamiseks naistepunast ja punest teed ja see toimis, palavik läks ära. Naistepuna kasvas seal samas Käärikul tee ääres, sportlased tulid minu juurde naistepuna kimbuke näpus, nii see taimedega ravimine algas,» meenutab Aili Paju aegu, mis viisid teda taimravi juurde.

«Eestlased on juurtelt maarahvas, oleme olnud pikka aega looduse lähedal. Taimedesse suhtumine väljendab meie suhtumist loodusesse. Taimedega ravimist on aastasadu hinnatud ja see kestab tänaseni, vanematel inimestel on see vere sees,» usub Aili Palju.