Laste suve aitab sisustada lugemisprogramm «Suvi raamatuga»

Lastekaitsepäeval, 1. juunil kell 11 on kõik lapsed koos peredega oodatud Tallinna loomaaeda lugemisprogrammi avaüritusele. Elevandimaja kõrval on avatud raamatute, mängude ja meisterdamisvõimalustega lugemispesa, lastele pakuvad päeva jooksul tegevusi Improteatri näitlejad, osaleda saab rollimängus ja aardejahis ning oma raamatuid tutvustavad lastekirjanikud Kairi Look ja Ketlin Priilinn.