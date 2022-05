RAHULIKUD LAPSED ⟩ 9 nõuannet, kuidas lastega koos mediteerima hakata

Sõnal meditatsioon on palju erinevaid tõlgendusi. Mõne jaoks on see sünonüüm mõistetele lõdvestumine või stressi juhtimine.

Mediteerimisoskus aitab lastel elus ettetulevate proovikividega toime tulla – meditatsioon soodustab positiivsete meelefiltrite teket, mis aitavad kogeda ja näha ümbritsevat maailma läbi positiivse vaatevinkli. Meditatsioon õpetab lastele, kuidas tunnetada sidet maaga, lasta lahti negatiivsetest mõtetest, saada hakkama negatiivsete tunnetega ja jääda rahulikuks ka siis, kui näiteks koolikoormusega seotud lained kipuvad pea kohal kokku lööma.

Lõdvestumine võimaldab meie kehal lõõgastuda ja seesmistest pingetest vabaneda. Mõnikord me ei taipa, et meie füüsiline keha, emotsioonid ja mõtted on kõik omavahel seotud.

Pea meeles, et mediteerida võib ka õues. Vali lihtsalt selline meelepärane keskkond, mis sobib kõige paremini sulle ja sinu lapsele.

Muusika võib mõjutada seda õhkkonda, mida sa tahad luua. Kui soovid luua kergemat meeleolu – näiteks kui laps on olnud endast väljas – siis kasuta kergemat muusikat, nagu näiteks harfi- või klaveripalad. Kui sul on vaja rahustada hüperaktiivset last, võib abi olla muusikast, millel on aeglane trummirütm. Tunneta, mis sel hetkel kõige paremini sobib.

Püüa mediteerimispaik hoida puhtana ja korras. Lapsed on oma ümbruse energia suhtes tundlikud. Kui tuba on segi ja seal valitseb kaos, mõjutab see laste energiataset ja keskendumist.

Energia maandamine tähendab seda, et sa hoolitsed selle eest, et kogu su keha energia oleks kindlas ühenduses jalge all oleva maaga. Võrdluseks võiks sobida pilt õhupallist, mille nöörist sa kinni hoiad – sa saad õhupalli endale lähemale tõmmata ainult siis, kui nööri ots on kindlalt sinu pihus. Kui sa nöörist lahti lased, lendab õhupall minema ega hõlju enam sinu juurde tagasi.

Kui sa aitad oma lapsel mediteerida, siis teie energiad ühinevad. Kui õpetad kahte või kolme last koos, siis moodustub teist rühm ja see võimaldab meditatsioonil hoopis paremini kulgeda.