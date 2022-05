Uus raamat annab ausat nõu, kuidas meestega rääkida

«Mu mees lihtsalt ei mõista mind» «Miks ta ei tee, mida ma talt palun?!» «Me räägime teineteiset pidevalt mööda» Kas tuleb tuttav ette? Ja kas ka sul on sellest lõplikult villand? Siis võiks «Kuidas rääkida meestega» olla sinu jaoks just õige raamat.

Suhtlemistreener ja coach Nicole Stange on rohkem kui 15 aastat tegelenud praktiliselt naiste ja meeste vahelise omavahelise suhtlemise uurimisega. Üks on kindel: selleks, et sõnum selgelt kohale jõuaks, tuleb sul oma soove keerutamata ja otsekoheselt sõnastada, ning teha seda armastuse ja lugupidamisega. Kuidas nii kaugele jõuda, tuleb sulle ehk üllatusena, aga see vaev tasub end ära!