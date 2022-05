Sõja läheduses on arukas baasteadmised omandada. Sellest raamatust neid teadmisi ka saab

Vähesed meist teavad Ukrainast palju. Viimaste kuude pahad sõnumid välja arvata. Ses mõttes oleme kui lapsed ja Jaak Juske uusima lasteraamatu läbi saab tegelikult ka suur inimene aimu Ukraina taustast ja loost. Nii on hea soovitada ka kogu Juske raamatusarja «Isa põnevad unejutud ajaloost», kus lihtsate sõnade ja loogiliste mõttekäikude abil tuuakse ajaloo tükikesed noorte lugejateni. Ja nonde vanemateni, kes kunagi teatu on õndsasti ära unustanud. Ja unejutte on tal nii kummituslossidest kui Venemaast, islamist ja igasugu imelikust värgist, mida inimesed aja jooksul teinud.