Rahvusvahelise Bookeri preemia sai hindikeelne romaan

Mainekas 50 000 naela (59 000 euro) suurune auhind antakse mis tahes keeles kirjutatud ilukirjandusteosele, mis on tõlgitud inglise keelde. Auhinnaraha jagatakse võrdselt autori ja tõlkija vahel.

Geetanjali Shree romaan on esimene India keeltes kirjutatud teos, mis selle preemia saab.

Romaani tegevuspaik on Põhja-India ning peategelaseks 80-aastane naine ja tema teismeea trauma 1947. aastast, mil Pakistan Indiast eraldus.

Žürii leidis, et raamat on kütkestav, naljakas ja läbinisti originaalne, samal ajal aktuaalne protest piiride ja piirangute destruktiivse mõju vastu, olgu siis religioonide, riikide või sugude vahel.

«Tomb of Sand» on New Delhis elava kirjaniku kolmas romaan ja esimene, mis avaldati Ühendkuningriigis.