Omapärane nipp, kuidas tuju parandada - raputa ja patsuta end!

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov on jaganud raamatus «Lõpp on algus» lugu sellest, kuidas kaotas kriisis kõik ning hakkas tegelema oma sisemaailmaga, mis muutis ta elu. Ta jagab oma raamatus mitmeid praktikaid, mis aitavad energia liikuma saada ning elada rahulolevamat elu. Väga soovitab ta enda raputamist ja patsutamist. See on lihtne tehnika, mida igaüks saab teha oma kodus, aga millel on väga võimsad tulemused!