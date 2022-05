Kreet Rosin-Pindmaa: elamise teeb kergeks kontakt looduse ja oma tõelise olemusega

Kreeta saab kirjeldada väga paljude rollide kaudu – ta on terapeut ja harfimängija, aga ka muusikalooja, vaimsete ja sisemist tasakaalu suurendavate praktikate õpetaja, tervisevõimlemise treener ning mitme raamatu autor. Ise nimetab ta ennast looduse osakeseks – nagu seda on kõik teisedki inimesed. Kreet ütleb, et on iseendani jõudnud läbi igapäevase mediteerimise, reiki praktiseerimise, südamehääle kuulamise, harfimängu ja mere ääres viibimise. Ent nagu meil kõigil, on ka tema ellu mahtunud omajagu pöördelisi käänakuid-ristmikke-verstaposte. Kuidas kujunes noorest neiust, kes soovis saada kas arstiks või õpetajaks, hoopis ärijuhtimise ja majanduse üliõpilane... ja nüüdseks üks Eesti hinnatuimaid terapeute, kes on aidanud tuhandetel inimestel terveneda nii vaimsel kui ka kehalisel tasandil?

«Ristmikke on mu elus tõesti olnud mitmeid. Sügaval nõukogude ajal, kui ma olin umbes kümneaastane, võttis ema mind kaasa TM-i ehk transtsendentaalse meditatsiooni kursusele. Sealt alates sai mediteerimine osaks minu igapäevaelust. Aastaid hiljem hotelli müügijuhina töötades sattusin juhuslikult aga Silva meetodi ja Reiki kursustele. Nende tehnikate igapäevase praktiseerimise tulemusel tugevnes minu südamehääle kuulamisoskus üha enam ning läksin pärast noorema poja sündi terapeudiõppesse.» Hiljem asus Kreet lisaks õppima Hiina meditsiini dr Rene Bürklandi juures.

«Veel üheks oluliseks pöördepunktiks oli üks 2011. aastal Londonis toimunud kursus, kus ma juhuslikult kohtusin Kevin Laye’ga – rahvusvaheliselt tunnustatud koputusteraapiaõpetajaga. Sealt said alguse minu koputusteraapiaõpingud, mille alusteooria pärineb Hiina meditsiinist. Kusjuures, Hiina meditsiini tarkustega puutusin ma esimest korda kokku lapsepõlves. Akupunktide mõju käsitlev raamat oli meil olemas juba sügaval nõukogude ajal. Minu arstist ema ja medõest vanaema jagasid mulle olulisi tarkuseteri, kuidas püsida terve lihtsate võtete abil,» kirjeldab Kreet oma elu seikasid, mis tagantjärgi vaadates sobituvad kokku kui pusletükid ning mis on toonud ta tänasesse päeva, oma kire ja kutsumuseni.

Meie ühiskonna valupunktid

Praegu on Kreeda põhitegevuseks inimeste toetamine eluraskuste ületamisel. Tema juhendamisel on tuhanded inimesed suutnud seljatada oma vaimsed ja füüsilised haigused ja leidnud endas taas üles elurõõmu. Mida näeb Kreet praeguse aja kõige suurema murekohana?

«Põhiprobleemiks on minu arvates see, et kadunud on kontakt looduse, iseenda tõelise olemuse ja põhiväärtustega. Selle tulemuseks on mittepanustavad valikud, suutmatus usaldada elu loomulikku kulgu, erinevad hirmud ja ärevus. Samuti kritiseerimine, hoolimatus ning oma sisemise valu väljavalamine teiste peale,» toob ta välja. Ühe lahendusena näeb Kreet emotsioonide ja tunnetega tegelemise õpetuse lisamist juba algkooli õppekavva. «See aitaks ennetada olukordi, kus täiskasvanud inimene käitub oma allasurutud tunnete ja lapsepõlvest pärit hingevalu tõttu ebaadekvaatsel ning kahjustaval moel.»