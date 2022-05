KATKEND RAAMATUST ⟩ Vits üksnes kasvatab viha

«See on ülim alandus. Olen pidanud ise sellega palju tööd tegema, et vanematele andestada ning sellest lahti lasta. Lapsed pole loomad, keda dresseerima peab. Lapsed vajavad hoolt ning armastust, tähelepanu ning hirmuvaba keskkonda. Noorim tütar saab mul peagi neljaseks. Teinekord krutskeid tehes ütleb ta meie järelpärimise peale, et ta kardab öelda, mis ta korda saatis ja see on arusaadav. Kardab ka siis, kui selleks põhjust pole antud. Ta teab, et keeras mingi jama kokku. Meie lapsevanematena ütleme talle, et ta võib meile alati kõigest rääkida ning ta ei pea kartma, tahame üksnes aru saada, miks ta midagi teeb ning palume tal sedasi mitte enam teha. Seletame talle, mida selline tegu enesega kaasa toob ning miks seda mitte teha, mitte ei karju üle toa, et meie käsk on seaduseks. Meie kodus ei välgu rihmad, ei panda kedagi nurka ega ei sakutada kedagi juustest või karistata last muudmoodi. Laps hakkabki valetama ja varjama eelkõige hirmu tõttu,» ütleb endine elukutseline varas, kelm ja valetaja Tomas Legrant.

Loe raamatust katkendit!

***

Vits üksnes kasvatab viha

Mõned usuvad, et me sünnime siia ilma puhta lehena, teised jällegi, et sünnime siia patustena. Mina sooritasin oma esimese teadliku patu olles seitsmeaastane.

On öeldud: ära varasta, kuid too blondi peaga ja inglinäoga poiss läks ning varastas ikkagi! Varastasin, et osta aleviku lastele korrusmaja all olevast poest kommi ja jäätist. Varastasin ja jäin vahele. See oli roheline 25-kroonine rahatäht. Meie pere jaoks oli see tol ajal äärmiselt suur suumma.

«Ütle, kes varastas! Mida sa selle rahaga tegid?» karjus ta mu peale, olles minust juukseidpidi kinni haaranud. Ema sakutas mind vihaga.

«Emme, sa teed mulle haiget!» murdus mu hääl meie korteri pimedas esikus. Väike varas oli hirmul ja pisarates.

«Mida sa selle rahaga tegid?» karjus ta, ilma et oleks mu tuuseldamist vahepeal lõpetanud.

«Emme, sa teed mulle haiget!» Nutsin südamest, proovides ta kätest haarata, et nii valus ei oleks. «Emme, ära tee! Palun, sa teed mulle haiget! Emme! Ai! Saatan käskis seda teha!» Purskasin välja sõnad, mis mind nüüd ometigi päästa võinuks.