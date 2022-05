Ilmus kirjamehe ja põllumehe Ants Aamani talufilosoofiline jutukogu

Raamatu autor Ants Aaman (1948) on põllumees ja kirjamees, suure suguvõsa seitsmenda põlve esindaja, Rätsepa talu peremees Kursi külas Kuusalu vallas. Peab koos poja Ants nooremaga Karukämbla perefarmi, on tuntud kui haruldaste eesti maatõugu veiste kasvataja. Temalt on pärit rahvatarkuseks saanud mõte, et «talumees pole määgiv lambuke, vaid Eesti südametunnistus». Eesti taluliikumise eestvedajana pälvis Ants Aaman 2022. aastal Vabariigi Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi.