«Õppida surma mitte kartma on sama, mis surema õppida, ja surema õppida on sama, mis elama õppida»

Hiljem, kui nad olid taas tõmbunud magamistuppa, mille aknale oli hakanud trummeldama monotoonset vihma, rääkis Lang Saritale ühest varasemast suvest, kui ta oli töötanud koos oma sõbraga klaverikandjana ja pannud õhtuti selga liiga kitsa helekollase Lacoste’i pluusi ja läinud Kaubanduskõrgkooli diskole jahtima päevitunud tüdrukuid, kes kasutasid roosat huulepulka. Ta rääkis paksudest pruunidest ümbrikest, mis tema ja tema sõber – see olin muide mina – iga kuu lõpul said, ja sellest suurest õnnest, mida ta oli kodunt ära kolides tundnud – Lang ja mina üürisime selleks suveks, pärast kooli lõpueksameid, kahe peale kahetoalise korteri, et olla iseenda peremees ja ise nutsu teenida. «Nutsu?» küsis Sarita. «Mis nendes ümbrikes siis oli?» – «Rahatähed,» ütles Lang ja see mälestus ajas teda õnnelikult naeratama, «paks nutsakas krõbisevaid rahatähti.» – «Aa, raha,» ütles Sarita, «olen mina ikka loll.» – «Sa ei ole loll,» ütles Lang hellalt. Nad olid äsja taas armatsenud ja Langil oli hea ja mõnus tunne, peaaegu nagu kassil. «Ma kahtlustan, et tegelikult oled sa palju nutikam kui mina,» lisas ta. «Oo ei,» ütles Sarita, «sina oled nutikas, Lang, sa oled kuradi nutikas, ära püüagi mind veenda, et ei ole.» – «Ma ei ole üldse nutikas,» vastas Lang, «ma olen lihtsalt väsinud, kohutavalt väsinud.» – «Ma tean, et sa oled väsinud,» ütles Sarita, «ma kuulen seda sinu häälest. Nagu tuli hakkaks kustuma.» Sarita kohtas Langi imestunud pilku ja lisas: «Sul on tunne, et sa ei jõua ajaga kaasas käia. Ja see kurvastab ja hirmutab sind, sest just tänu võimele olla oma ajaga üks oled sa võinud endale sisendada, et sa oled igavesti noor ja igavesti muutuv.» Lang vaatas Saritat hirmusegaste tunnetega. Sartre! mõtles ta, ta loeb mu mõtteid, ka tema näeb seda vaheteksti oma silme ees, temas on midagi hirmuäratavat. Aga ta ei öelnud midagi. Hoopis Sarita oli see, kes jätkas, ta lebas Langi kõrval, toetus ühele küünarnukile, sasis sõrmedega tema rinnakarvu ja ütles: «Sa kardad surma, Lang. Ja selles pole midagi halba. Kui inimene on niikaugele jõudnud, siis on ta vabanenud suurest hulgast illusioonidest, ja kui siis enam ei kardetagi midagi muud kui surma, siis võib keskenduda sellele, mis on kõigest kõige tähtsam.» – «Ja mis see on?» küsis Lang ja tema süda peksis tormakalt. «Õppida surma mitte kartma,» vastas Sarita, «sest see on sama, mis surema õppida, ja surema õppida on sama, mis elama õppida.» – «Sa ei tohi niimoodi rääkida!» ütles Lang ägedalt. «Miks mitte?» küsis Sarita ja võttis rahulikult tema heitunud pilgu vastu. «Sest ma ei taha selliste asjade peale mõelda!» ütles Lang. «Ei,» ütles Sarita ja muigas irooniliselt, «sina tahad mõelda ainult minu noore pringi ihu peale.» – «Ja mis siis,» ütles Lang, „ma olen ju tavaline inimene, kurat võtaks, ma ei taha mingeid neetud tõdesid kuulda!» Ta oli mõne hetke vait ja lisas siis: «Me kõik kardame tõtt.» Ja siis ütles Sarita sõnad, mis kõlasid Langi kõrvus peaaegu nagu hällilaul. «Ära muretse,» ütles ta, «ära muretse, mu väsinud Lang, luba endale parem veidi puhkust, heida pikali, puhkame.»