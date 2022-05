Dave Benton: kui tunned end õnnelikuna, järgneb kõik muu iseenesest

See kestis enam-vähem kakskümmend aastat. Algas mõni kuu pärast 2001. aasta Eurovisiooni lauluvõistlust ja lõppes siis, kui juulis 2019 sai ta uue neeru. «Teel siirdamisele tegin läbi arterilõikuse, et vältida selle lõhkemist, südameoperatsiooni kolme sondi paigaldamiseks südame vasakusse poolde ja viimaks perioodi, mil tuli käia kolm korda nädalas dialüüsis. See on olnud pikk ja käänuline teekond, kuid ma olen õnnelik siirdamise üle ja taevani tänulik kõigile, kes selle võimalikuks tegid. Puhaku mu doonor rahus,» on ta tänulik ja lisab, et õppida elu hindama on tähtsaim võime, mis meile antud on.

Põhjust elada on rohkem, kui arvata oskad

Benton meenutab neeruhaigusest, et kõige raskemad olid tema jaoks need tunnid, mil ta oli valust täiesti vaevatud. «Ma ei suutnud püstigi tõusta. Oksendasin lõputult. Olin haiglapalatis üksi ja ehkki teadsin, et haiglas valvavad mind targad arstid ning võin end julgelt tunda heades kätes, tahtsin väga, et sel hetkel oleks keegigi mu perekonnast sealsamas viibinud,» meenutab ta raskeid hetki.

Ta kinnitab, et tema naine ja tütred on alati seisnud ta selja taga, mida iganes ta ette võtab. See on tema sõnul tingimusteta armastus.

«Elus tuleb aina ette võitlusi küll tervise, karjääri või millegi muu nimel ja ükskõik kui positiivne ka poleks su eelhoiak, võib juhtuda, et mingil hetkel murdud siiski. Sel momendil leiad jaksu edasi läbi murda vaid seepärast, et sul on naine, tütred ja teised inimesed su elus, kes usuvad sinusse ja annavad sulle põhjusi edasi elada. Kui kuulen oma naist ütlemas «ma arvasin, et sa ei anna kunagi alla», siis mõistan, et jah! – ma ei annagi kunagi alla. Kuuldes oma tütreid ja sõpru kinnitamas, et suudan sellest kõigest välja tulla, tunnen soovi jälle tantsida,» räägib ta.

Benton usub, et põhjust elada on palju enam, kui ise arvata oskad. Niisiis on aeg kogu oma jõud koondada ja uskuda, et suudad võita. Nagu alati oled suutnud.

Kui oled õnnelik, järgneb muu iseenesest

Benton rõõmustab, et tema uuel neerul läheb väga hästi ja ta toimib iga päevaga üha paremini. «Olen professionaalsete arstide käe all ja nad kannavad minu eest hästi hoolt. Muidugi pean järgima meditsiinilisi reegleid ja võtma ka hulga ravimeid, aga ma olen positiivselt meelestatud ja tean, et mul läheb suurepäraselt. Selle eest tänan Jumalat,» ütleb ta.