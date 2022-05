Noorte ulmeromaan, mis suudab lugejat üllatada

Tulevik pärast Riket. Masinad, mis kunagi inimkonda aitasid, on nüüd nende suurimad vaenlased. Lonni on peaaegu 15-aastane tütarlaps, kes unistab paremast maailmast. Üle kõige huvitab teda, kust Rike tuli ja kas seda on võimalik parandada. Tüdruku koduks on Kindlus, üks koht Linnas, kus masinad inimesi ei ohusta. Elutingimused on viletsavõitu ja varude täiendamiseks tuleb ette võtta ohtlikke retki. Lonni nendeks ei sobi, aga ta on valmis koos sõpradega reegleid rikkuma, et võtta ette väike seiklus.

Mann Loper, «Inglite linn». Foto: Raamat

«Inglite linn» meenutas mulle aega, kui lugesin kohutavas koguses noorte düstoopiaromaane ja maailmalõpulugusid. Teoses oli palju tuttavaid detaile - räämas hiigellinn, jäänukitest elatuv inimkoloonia, võimu haaranud tehisintellekt, muutust ihkav noor peategelane. Olid olemas kõik eeldused, et järgida valemit - teismeline kangelane leiab kallima ja alustab revolutsiooni. Selliseid romaane on aga juba küllalt kirjutatud, Mann Loperil on rääkida teist sorti lugu, kus ei ole esimese armastuse valu või muud tüütut draamat. Ta on kõrvale heitnud kõik üleliigse ja jätnud alles ainult seiklused, mistõttu romaan on üsna lühike, mahtudes 200 lehekülje sisse.

Sissejuhatus oli õige napp ja seejärel on lugeja juba sündmuste keerises. Esimestel lehtedel sündis nii mõndagi ootamatut, mida sisukirjeldusest kuidagi ei aima. Selliseid väikeseid üllatusi oli raamatus veel. Suurem osa teosest keskendub rännakule läbi Linna. Olin rõõmus, kuna jumaldan lugusid, kus rännates maailma avastatakse. Nii palju torusid ja roostet pole varem üheski raamatus ette tulnud. Lonni teekond pakkus mitut laadi avastamisrõõmu - saab näha erinevaid paiku ning järk-järgult selgub tõde Rikke kohta. Kõige põnevam küsimus peitus minu jaoks teose pealkirjas. Terve lugemise aja mõtlesin: «Kus on inglid?» Ka Lonni enda arengut oli mõnus jälgida, kuidas tagaplaanile hoidvast neiust saab südikas juht. Raamat vastas küll kõik pakilised küsimused ära, aga mul poleks midagi selle vastu, kui sellele tuleks järg.