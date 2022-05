Netscape'i looja Marc Andreessen soovitab ulmeromaane, mis painutavad su mõtlemist ja reaalsustaju

«See raamat on tõesti lahe. Nii selles mõttes, kuidas seda mõistavad noored, aga see on lahe ka oma toonilt - sündmustik, mis kulgeb umbes sada aastat, on emotsionaalselt külm, aga hämmastavalt leidlik,» märgib Andreessen, kelle sõnul ei lase see raamat sul enam öösiti magada ja paneb vägisi mõtlema sellele, kuhu me pikemas plaanis välja jõuame.