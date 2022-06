Lucy Jones uues raamatus: kas pole kummaline, et tänapäeval peab arst käskima meil õue minna?

Tuhanded teadlased uurivad nüüd inimeste ja looduskeskkonna vahelist sidet – või selle puudumist – ning seda tehes on tõendusmaterjali kvaliteet niivõrd palju paranenud, et seaduste loojad ning meditsiinitöötajad on hakanud seda aeglaselt, kuid kindlalt märkama. 2018. aasta oktoobrist hakkasid Shetlandi saarte arstid lisaks teistele ravimeetoditele välja kirjutama «looduseretsepte» patsientidele, kellel oli probleeme vaimse tervise, diabeedi, stressi ja südamehaigustega. Need retseptid tähendavad kalendreid ja matkaradu, mille on kokku pannud Kuninglik Linnukaitse Selts (RSPB) vastavalt sellele, kus võib näha kiivitajaid, tormilinde ja meriskeid. USA-s andsid vahemikus 2018. aasta aprillist kuni 2019. aasta alguseni 169 tervishoiutöötajat välja «pargiretsepte».

Selleks et uus ravimeetod tervishoiusüsteemis ametlikult kasutusele võetaks, on vaja kõige kõrgematele nõudmistele vastavaid tõendeid. Kui linnanõukogu peab otsustama, kas määrata raha kõnniteede ääres kasvavate puude eest hoolitsemiseks, selle asemel et toetada tuletõrjet või kuritegevuse vähendamist, tuleb neile tõestada, et suurem rohelus tähendab linnakodanike paremat tervist.

Aga kas pole kummaline, et oleme loodusest niivõrd kaugenenud, et meile tuleb eelneva punkti uskumiseks tõendid lauale laotada? Et me võrdleme looduspõhiseid sekkumismooduseid ja farmakoloogiat sama standardi alusel ning seetõttu julgeb vaid käputäis Suurbritannia perearste patsientidele looduses viibimist soovitada? Et me ei pea oma suhet ümbritseva keskkonnaga tähelepanuväärseks osaks inimtervise laiemast biopsühhosotsiaalsest pildist? Ja et tänapäeval peab arst käskima meil õue minna? Kas pole tõesti veider, et peame linnakeskkonna viimaste looduseriismete säilitamise peale raha kulutamist luksuseks? Kuigi tuhanded teadlased töötavad selle nimel, et uurida ja kontrollida väidet, mille kohaselt on meil terve vaimu jaoks loodust vaja, pole meile ikka veel selgeks saanud, et mõtestatud suhe looduskeskkonnaga on inimtervise oluline tahk, samal ajal kui planeedi tervis on meie kätes kiiresti halvenemas.