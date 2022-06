Illimar Pilt soovitab kolme toredat raamatut, mis laste tähelepanu köidavad

Mari Ojasaar ja Aaron Troy Parve, «Loodus laste moodi». Foto: Raamat

«Loodus laste moodi» 1. ja 2. osa, autor Mari Ojasaar

Illimar kommenteerib, et need raamatud haaravad juba selle pärast, et seal on laste poolt joonistatud pildid. Lisaks on need head raamatud lapse esimeseks lugemiseks. Illimari vanem tütar sai lugemise tänu neile raamatutele selgeks ja oi kui palju targemaks looduse kohta.

See raamat tutvustab lastele põnevaid loomi ja näitab, kui mitmekesine on loodus meie ümber.

Näiteks saab teada:

Kellel on elevandisuurune keel?

Millisel loomal on 3 südant?

Missugune putukas valmistab paberit?

Andrus Kivirähk, «Tont ja Facebook». FOTO: Foto: Raamat

«Teine raamat, mille oleme kapsaks lugenud, on Andrus Kivirähki «Tont ja Facebook». Super raamat, mis paneb meie pōnnide fantaasia tööle. No ja endal ka. Tavaliselt kui olen ühe loo ära lugenud, läheb tuli kustu ja loen teise loo nähtamatust fantaasiaraamatust. Need lood on tugevalt inspireeritud Kivirähki raamatutest, kuid peategelased on meie pere plikad,» räägib ta.

«Tont ja Facebook» sisaldab lugusid kärbsepirukast ja tatipuust, täispuhutavast vanaisast ja laulvast kuusepuust. Aga lugeda saab ka musimaiast herilasest, imelisest ketšupist, karvasest sülearvutist, saabastega supist ning veel paljudest kummalistest tegelastest.

