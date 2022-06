10 mõistlikku raamatut, mida koolilõpetajale kinkida

Suvi hakkab lähenema ja noored pingutavad, et lõputunnistusele häid hindeid saada. Nüüd on aeg ka lähedastel end kokku võtta ja peatsele lõpetajale kingitus leida. Kõige parem kink on ikka raamat, mistõttu panid Apollo raamatueksperdid kokku valiku teostest, mis selleks hästi sobivad.

Ülar Allas, «Eestimaa 50 parimat matkarada 2. Maakondade pärlid». Foto: Raamat

Ülar Allas

Kirjastus Pegasus

2022

«Eestimaa 50 parima matkaraja» järge on koondatud järgmised 50 matkarada, mis ühel või teisel põhjusel eelmise raamatu valikust välja jäid. Need matkarajad pole ehk nii hästi tuntud kui eelmises kogumikus kirjeldatud, ega pruugi isegi kogenud matkahuvilistele esimeste hulgas pähe tulla. Aga samas pakuvad need palju avastamisrõõmu ja kirkaid looduselamusi, kui kõige menukamad rajad on juba läbitud ning hing ihkab uusi kogemusi.

Raamatu autoriks on bioloogiadoktor Ülar Allas, kelle sulest on varem ilmunud reisiraamat «Seitsme imega ümber maailma» ja kodumaist loodust tutvustavad teosed «Eestimaa imed», «Eesti looduse rekordid» ja «Eestimaa 50 parimat matkarada». Ta kirjutab ka populaarteaduslikke artikleid, mis on võitnud mitmeid auhindu.

***

Sophie Benedict, «Grace Kelly ja armastuse hurm». Foto: Raamat

Sophie Benedict

Tõlkinud Triin van Doorslaer

Kirjastus Tänapäev

2022

Vanemate tahte vastaselt kolib 17-aastane Grace Kelly üksinda Philadelphiast New Yorki, et õppida seal näitlemist. Ta sukeldub Manhattani kirevasse maailma ja annab endast kõik, et saada tõeliselt heaks näitlejaks. Filmimaailma võimsate meeste ning tolle aja noortele naistele seatud ühiskondlike ootuste kiuste suudab Grace oma kutsumusele truuks jääda ning tõuseb filmilegendi staatusesse.

Ent armastuses tal alati sama hästi ei vea. Ikka ja jälle armub ta endast tunduvalt vanematesse meestesse, keda tema vanemad heaks ei kiida. Kuni kohtab Monaco vürst Rainier’d. Nende ikoonilist armastuslugu tunneb kogu maailm, aga ka nende teel oli takistusi …

Grace Kelly oli tõeline filmiikoon, muusa ja staar, kes pühendus näitlemisele kogu hingega. Sama kirglikult suhtus ta ka armastusse, otsides tingimusteta seda ainsat ning õiget.

***

Jaak Roosaare, «Kinnisvaraga rikkaks saamise õpik 2.0». Foto: Raamat

Jaak Roosaare

Kirjastus Leguar Capital

2022

Tegemist on kuus aastat tagasi ilmunud raamatu uuendatud versiooniga, mis on algsest raamatust ligi kaks korda mahukam.

Uuest raamatust saab teada, kuidas alustada kinnisvarasse investeerimist kui endal raha pole; kuidas leida turult soodsaid tehinguid; kuidas saavutada oma kinnisvaralt lõputut tootlust; kuidas anda kinnisvaraga tagatud laenu; kuidas investeerida kinnisvarafondidesse; mida teha, et pank laenu annaks jne.

Lisaks Jaagule jagavad raamatus oma teekonda ja tarkust 10 kinnisvaraga tegelevat inimest.

***

Friedrich Reinhold Kreutzwald, «Eesti rahva ennemuistsed jutud». Foto: Raamat

Friedrich Reinhold Kreutzwald

Kirjastus Rahva Raamat

2022

«Kullaketrajad», «Vaeselapse käsikivi», «Tark mees taskus», «Põhja konn» – need ja paljud teised Kreutzwaldi kirja pandud rahvajutud kuuluvad vaieldamatult eesti kultuuri raudvarasse.

Need muinaslood on üle 150 aasta paelunud igas vanuses lugejaid. Samuti on need andnud inspiratsiooni arvukatele teistele loojatele kirjanikest ja muusikutest teatri- ja filmitegijateni.

Sama märgilise tähendusega on kunstnik Günther Reindorffi kaunid ja ajatud illustratsioonid, mis ilmusid esimest korda 1951. aastal ja kuuluvad eesti kunsti kullavaramusse.

***

Fred Jüssi, «Olemise mõnu». Foto: Raamat

Fred Jüssi, Jaan Tootsen

Sari «Ööülikooli Raamatukogu»