SUVELUGEMISE SOOVITUSED ⟩ Julge ja haarav ilukirjandus, mida loed hommikutundideni

Postimehe kirjastuse juht Katrin Jaaska jagab oma soovitusi julgest ja haaravast ilukirjandusest, mida loed hommikutundideni.

Madeline Miller, «Kirke». Foto: Raamat

Raamat, milles rullub lahti mitte ainult ühe mütoloogilise jumalanna, vaid eelkõige naise ja naiseks olemise lugu. Romaani minategelase, perekonna heidiku Kirke jumalikult kokku põimitud elu lugu kirjeldab vaba ja sõltumatu naise arenguetappe, mis sobituvad ideaalselt ka 21. sajandisse. Igast sõnast kõlab vastu kaasaegne naine! Õde, mässumeelne ja armunud teismeline, kogemusjanuline armuke, hooliv ema, armastaja ja ... ohver.

Rida rea järel haaras mind tundmine, et vaatamata aegade ja maailma muutumisele on meis, naistes, alati midagi jäävat, olgu selleks siis valu armastatu kaotamisest või ääretu soov kaitsta enda last, tahe võidelda ja olla vaba enda otsustes. Ja teatud olukorrad korduvad, sest inimloomus ja elu kulgemise muster on paraku muutumatud.

Madeline Milleri lummav ja rabavalt tänapäevane romaan «Kirke» on nagu lohutav kaaslane, mis julgustab tundma tundeid, ja teeb lugejale mõttelise kallistuse, tuletades meelde, et meis kõigis on peidus need samad rõõmukilked ja hingehaavad, meil kõigil tuleb enda ellu võtta inimesi ja samas peame laskma neil ka minna, me kõik oleme mingil momendil üksi, kuid samas ikkagi kellegagi seotud. Aga meil on õnn elada ja on meie valik, kuidas me elame.

André Aciman, «Kutsu mind oma nimega». Foto: Raamat

***

Kas teadsid, et selle romaani põhjal valminud filmist pärinev mõneti kurikuulus virsikustseen (Timothee Chalamet, nojaa!) on hääletatud maailma kõige erootilisemaks? 29% kontrollpublikust kiirenes selle peale pulsisagedus. Vat siis!

Suvine rammestus, esimene armastus ... Itaalia kuumus. Kõik see põimub kokku täiuslikuks suveromaaniks, mis ka vähema temperamendiga eestlaste südameid liigutab.

Armastust on kõikjal ja sageli ei küsi see vanust ega sugu. See lihtsalt haarab su endasse koos õnnetunde ja kahtlustega.

***

Hillary Clinton ja Louise Penny, «Hirmu paine all»

Minu eelmise suve kaasahaaravaim lugemiselamus! Mitte alati ei vaimustu ma raamatutest, mis mujal maailmas edetabelite tippu jõuavad, kuid selle poliitpõnevikuga on teised lood...

Hillary Clinton ja Louise Penny, «Hirmu paine all». Foto: Raamat

Krimisõbrad peaksid väga hästi teadma, kes on Louise Penny ja kui hirmuäratavalt osav on ta oma loo jutustamise oskustes ja sõnakasutuses. Igalt leheküljelt on võimalik aimata, milline nägi välja Hillary Clintoni tegelik argipäev. Kuid mis peamine - iga peatüki lõpus ootab lugejat uus pööre ja kõmaki! On kogu senine arusaam loost pea peale pööratud. Loed raamatut ja silme ees hakkab jooksma filmilint!