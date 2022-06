VIDEO ⟩ Kuidas aru saada, mis sind õnnelikuks teeb?

Dalí usub veendunult, et õnn on otsus – kannab tema raamatki sellist pealkirja. Ta ise jõudis õnnelikkuse uurimise ja teadliku harjutamise ning praktiseerimiseni läbi isiklike kogemuste: enese ja elu mõtte otsing, «üks raskem kui teine» paarisuhted, emotsionaalselt vägivaldses paarisuhtes olek ning sellest tervenemine on vaid mõned tema elu kujundanud pöördepunktidest.

Erinevad õnneuuringud on selgelt välja toonud, et inimeste jaoks ühelt poolt võib olla õnnel natuke erinev tähendus.

Tasub vaadata otsa iseenda õnnele – mis sind õnnelikuks teeb? «Võib tunduda, et õnn on midagi saavutamatut, aga tegelikult on õnn juba täna siin. Juba praegu saame leida loendamatul hulgal asju, mis meid õnnelikuks teevad,» kinnitab Dalí. Kuid on tähtis teada, mis on sinu õnneallikas. Selleks koosta nimekiri asjadest, mis teevad sind õnnelikuks.