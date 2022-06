Kas sõjad saavad maailmast täielikult kaduda?

«Miks me sõdime» räägib sellest, kuidas inimene on kümneid tuhandeid aastaid kestnud evolutsiooni tulemusel arenenud võitlema – ja ka võitlemist vältima. Autor näitab, kuidas meie käitumine on kogu inimkonna ajaloo vältel viinud meid ikka ja jälle konfliktidesse – kuigi see on järjest ebamõistlikum. Sellest hoolimata jõuab ta lootusrikkale järeldusele, et kunagi tulevikus võivad sõjad maailmast siiski täielikult kaduda.

Loe katkendit Mike Martini raamatust «Miks me sõdime».

***

Inimesed sõdivad staatuse ja kuuluvuse pärast. Nad teevad seda sellepärast, et evolutsiooniliselt tagavad need kaks asja kõige kindlamalt ellujäämise ja paljunemise. Staatus kui suhteline koht hierarhias võrreldes teistega aitab inimesel leida paremaid seksuaalpartnereid, hankida ressursse ja kontrollida teisi. Ja sellepärast inimesed sõdivadki. Mis puudutab kuuluvust, siis koonduvad inimesed kaitseks vägivalla eest üha suurematesse sotsiaalsetesse gruppidesse, mis on tervikuna turvalisemad ja selle liikmed üksteise suhtes vähem agressiivsed. Grupielul on evolutsioonilised eelised, mille tõttu tahavad kõik inimesed gruppidesse kuuluda. Lõpetuseks kasvatavad inimesed sotsiaalset ühtekuuluvust ja lahendavad grupieluga kaasnevaid probleeme moraalikoodeksite, religioonide ja ideoloogiate abil.

Mike Martin, «Miks me sõdime». Foto: Raamat

Mõlemad ihad, s.o staatuse- ja kuuluvusiha, on alateadlikud, heuristilised tungid. Heuristika on kogum rusikareegleid, mis annavad evolutsiooni seisukohalt enamasti õige vastuse. Nii on kõrgema staatusega ja toimivasse gruppi kuuluvatel inimestel keskmiselt rohkem lapsi ja lapselapsi. Bioloogid nimetavad seda paremaks kohasuseks. «Keskmine» varjab muidugi tõsiasja, et paljudel juhtudel viib staatuse- ja kuuluvusiha hoopis kohasuse vähenemiseni. Kuid isegi kui need ihad mõne inimese elu paremaks ei teegi, siis enamiku oma teevad ikka – sellepärast nad inimesel ongi ja sellepärast püsivad ka nende aluseks olevad geenid inimeste genofondis. Lõpetuseks jagunevad inimesed juhtideks ja järgijateks, kes on omavahel sellises suhtes, mis võimaldab mõlemal rahuldada oma staatuse- ja kuuluvusiha.

Inimese aju on andnud inimesele võime oma alateadlikke tunge (staatuse, kuuluvuse jms suhtes) suunata, mille tulemusel on sündinud mõned inimkonna suurimatest saavutustest. Tasub vaid mõelda keerulistele teadustele, peentele kunstidele või sellele, kui suured on ühiskonnad, mille inimesed on üles ehitanud moraalikoodeksite, religioonide ja ideoloogiate nagu liberaaldemokraatia või kommunismi toel. Selliste mõttesüsteemide piires saavad ükskõik kui suured grupid ise otsustada, kes võib ja kes ei tohi gruppi kuuluda, kes peab seda juhtima jne, ning seeläbi (enamasti) vägivallatult koostööd teha. Inimesed on oma ajuga loonud endale evolutsiooni seisukohalt soodsama arengukeskkonna: gruppi kuulumine on tõeline evolutsiooniline eelis.