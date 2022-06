«Panid eile pidu või?» «Ei. Sõbra pool mängisime Nintendot hommikuni»

Paljude õpilaste vanemad olid oma lapsed pannud just sellesse kooli, sest see oli ka ENSV ajal üks parema mainega koole terves riigis. Inglise keele süvaõppega eliitkool, mille elitaarsus Rassi jaoks seisnes ainult selles, et erinevalt oma teistest sõpradest sai tema alati oma klassikaaslaste käest raha laenata. Kõigil oli pappi. Üks Rassi ema sõbrannadest tõi ta kuueaastaselt sisseastumiskatsetele sellepärast, et elukohajärgse kooli katsete päeval oli ema liiga purjus, et voodist tõusta. Ning see kool lihtsalt asus ema sõbranna töökohale kõige lahemal. Rass mäletas, kuidas ta katsetele minnes päev läbi selle tädi kabinetis ootas, kuni tädi ta kaekõrvale võttis ja tema uue kooli juurde viis. Katsetel pidi õppima pähe ühe luuletuse ja kordama ingliskeelsete sõnade hääldust. Meie kiisul kriimud silmad, oli see luuletus. Rassil oli piinlik seda lugeda. Õpetaja, kes seda kuulas ja naeratas, oli pr Nõmm. Kui Rass ütleb, et ta midagi ei mäleta, siis on see tema alateadvuse toodetud vale. Tegelikult mäletab ta kõike.