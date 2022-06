SUVERAAMAT ⟩ Jõutõstja Kaido Leesmann soovitab kahte raamatut reisile ja randa

Chris Anderson, «Kõnelemise kunst». Foto: Raamat

«TED kõnelemise kunst», Chris Anderson

Leesmann ütleb, et see on oluline raamat kõigile, kellel tuleb ette avalikku kõnelemist. «Kuna ma pean tihti avalikult sõna võtma, siis tunnen, et pean seda oskust pidevalt ka täiendama. Mulle meeldib see raamat ka sellepärast, et sealt saadud nippe saab kohe praktiseerida. Loed, praktiseerid, kordad... Kõige rohkem on see mulle õpetanud seda, kuidas lühikese ajaga edasi anda mahukat informatsiooni, kuulajaid kaotamata,» räägib ta.

Alates 2001. aastast on Chris Anderson näidanud kogu maailmale, et hoolikalt koostatud kõne muugib lahti empaatiavõime ja tarkusejanu ning julgustab inimesi unistama. Õigesti edasi antud kõne võib lummata kogu auditooriumi, innustada viimset kui kuulajat – see võib osutuda võimsamaks kui mistahes kirjalik tekst.

«Kõnelemise kunst» annab lugejale kätte vahendid, millega saavutada avaliku esinemise imet. Selleks pole ainuõiget valemit, küll aga ohtralt nõuandeid, mis koos suurendavad iga kõneleja väge. See raamat on kohustuslik kõigile, kes on valmis oma ideedega mõjutama maailma.

«Järeleandmatu», Tim S.Grover. Foto: Raamat

«Jutt on treenerilt treenerile, kuidas olla oma töös loov ja otsida alati uusi lahendusi. Kui sa soovid olla parim, siis tuleb õppida ka parimatelt!» arvab Leesmann.