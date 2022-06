Tiit Trofimov soovitab raamatut, mis aitab enesearenguteel kõrgemale tasemele tõusta

«See raamat on lihtne ja loogiline, samas sügav. Vaimne ning intuitiivne, kuid samas äärmiselt praktiline. Julgen arvata, et sobib teenäitajaks nii enesearenguteel esimesi samme astujale kui ka verstapostiks sellele, kel juba pikk tee käidud. Pole juhuslik, et sa seda raamatut praegu käes hoiad. Loe ja vaata julgelt järele, kuhu poole see raamat sind samme seadma paneb. Julge tuleb sul olla sellepärast, et igasuguste muudatuste tegemine elus nõuab suurt julgust ning vastakutiseismist hirmuga, tõenäoliselt ka valuga. Kui hirmust valu ees vabaned ja oled valmis elu kogu tema täiuses ning tundespektris kogema, siis saadki sa vabaks, siis saadki sa iseenda köidikuist vabaks,» kirjeldab Singeri teost selle tõlkija Merle Kelder.

«Minu arvates on imeline see, kui keegi oskab nii lihtsalt panna asju sõnadesse, et need praktikad ja tegevused muutuksid veel lihtsamaks. Maailm on täis ju tegelasi, kes räägivad enesearengust ja teadlikkusest, aga pole üldse pihta saanud, mis teadlikkus on. Sellest raamatust saad aru, et see mees on saanud väga sügaval tasandil pihta, kus on teadvus, teadlikkus, tasakaal, sisemine rahu, kuidas see tuleb, kuidas seda treenida ja mis on eluvoog,» põhjendab Trofimov, miks ta seda raamatut soovitab.