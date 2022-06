SUVERAAMAT ⟩ Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik soovitab kahte raamatut reisile ja randa

«Randa võtaksin kaasa pigem kaalult raskema Alar Tammingu raamatu ja reisile pehmete kaantega Bob Proctori. Mõtlemisainet nii edutemaatikas ja eesmärkide täitmise suunal kui ka psühholoogiliste teadmiste poolelt. Nende kahe raamatu kujul saab rohkelt motivatsiooni ja mõistmist, mil viisil inimene toimib ja kuidas end soovi korral mugandada või millele tähelepanu pöörata,» räägib ta.

«The ABCs of success»​, Bob Proctor

Kivistik selgitab, et sa pead võtma vastutuse nende tulemuste eest, mis sina oma otsustega saavutad. Sina ise oled enda tulemuste/kogemuste looja. Elu peegeldab meile alati meie enda dominantsete mõtete tulemust. 92% asjadest, mille pärast sa muretsed ei juhtu kunagi, seega ära lihtsalt muretse!

Meie mineviku kogemustel ja tuleviku ootustel ei ole mitte mingit tähendust peale selle, mis me ise otsustame neile anda.

Inimene kuuleb küll kõrvadega, kuid kuulab oma emotsioonidega.

«Jalutuskäik iseendasse», Alar Tamming. Foto: Raamat

Raha ei too vabadust, vaid võimalus teda luua toob. Ka õnnelikkuse saladus on vabadus ja vabaduse saladus on omakorda julgus.

Edu on läbikukkumise järel läbikukkumise otsa komistamine, kuid ilma tuju langemise ja loobumise soovita.

«Ära usu kunagi midagi sellepärast, et keegi autoriteetidest ütles nii või kuskil raamatus on kirjas. Usu seda, milleni oled jõudnud eelkõige ise, läbi enda kogemuse,» ütleb Kivistik.

Inimesel on palju olulisem hoida oma mõttemustritest kinni, neid pidevalt endale kinnitades, selle asemel, et uurida idee päritolu ja see mõttemuster kahtluse alla seada.

Viha on teade sinult sinule sinust.