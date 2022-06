NÄDALA RAAMAT ⟩ Julge autor, kes on mitu korda kohtusse kaevatud ja kelle elu võib siiani ohus olla

Sõda Ukrainas ja laiemalt Läänega on Vladimir Putin koos oma vanade KGB kamraadidega ette valmistanud juba aastaid. Selle tarbeks on Putin ja ta lähikondsed järjekindlat kogu Venemaa majanduse rakendanud mustade kassade ja rahapesu skeemidesse. Tulemuseks on tohutud ressursid, mille kasutamise peamine eesmärk on lisaks isiklikule heaolule Venemaa sõjaliste ja mõjutusoperatsioonide rahastamine. Nii väidab oma kõmulises raamatus autor, kes tuginenud mitmete asjaosaliste ütlustele ja dokumentidele.