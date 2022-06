Liigutav ja lugematõmbav lugu, mis pakub täiesti isesugust lugemiselamust

Graafilisi romaane (või peaks siiski ütlema jutustusi) on meil ju ilmunud päris mitmeid. Meenuvad «Persepolis» ja «Maus» ja «Kahe heli vahel». Siiski pole Eestis tõsiseltvõetavat pildiribade kaudu lugeja kõnetamise kultuuri ollagi. On aastakümnete peale laotunud õhuke kultuurikihike, milles omajagu pärle sees, ent ei enamat. Ja ameerikapärane koomuskimaailm oma lugematute linastustega, mis järjepidevalt meiegi kinosid külastavad.

«Lumeteki all» tekitas mus esimest korda tunde, et päris nukrameelset ja täiskasvanulikku lugu on mõnes mõttes paremgi todamasti poolpildiraamatut pidi serveerida. Ja et saadav elamus on täiesti isesugune ning mitte kuidagi alaväärsem võrreldes nö päris raamatutega. Mingit nalja siin õigupoolest ei saa ning edasi antakse uutmoodi vaade Ameerika ühiskonnast kogu selle ainuomase jõmluse, religioossuse ning silmakirjalikkusega. Samas on «Lumeteki all» ka lugu armastusest ja peresuhetest ja noore inimese hakkamasaamisest tõrksas maailmas. Liigutav ja lugematõmbav lugu, kindlasti soovitatav kõigile, kes ühel või teisel põhjusel graafilistest jutustustest seni mööda või üle vaadanud.