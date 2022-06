Raamat, mida sul loodetavasti kunagi vaja ei lähe (aga mida peaks siiski lugema)

Usutavasti pole mul olnud kunagi juhust kirjutada teosest, mis sisaldab peatükki zombirünnaku teemal ning on ometi igati arvestatav ja arukas raamat. Ellujäämiseõpetus, mis õpetabki ellujäämist ja elus püsimist, kahtlastel aegadel täiesti vajalik teos. Lapsepõlvest meenub «Vanempioneerijuhi käsiraamat», mis oli selgelt vanade heade skaudiõpikute pealt maha kirjutet, kuigi seal oli pilte rohkem. Siin on jälle juttu tublisti. Maavärinate ja mudalaviinide kätte me Eestis liiga tihti ei satu, aga esmaabi andmise oskus ja selgitus lõkke süütamisest kuluvad ikka marjaks. Kui vaid mõned näited tuua.

Ega ta nüüd tavapärane õhtujuturaamat ole, et loed läbi ja kõik jääbki meelde. Kuigi ka nõnda võib, midagi hakkab ikka külge ja hiljem on tarvidusel (oh, ärgu neid tulgu) lihtsam tarkust üles leida. Ei ole ma suurem asi eneseabiõpikute austaja, valdav osa neist on lõputu sisekaemus ja sooja õhu puhumine, aga «Kuidas alati ellu jääda» on päris praktiline ja kasulik kogumik hästi paljudest pisiasjadest, millega mittetoimetulemine võib elu kõvasti ebamugavamaks muuta. Toimetulemine seevastu vastupidi. Üht-teist kannataks ilmselt kasutada koolitundideski, kui teoreetilise osa kõrvalt päris maailmaga tegelemiseks aega üle juhtub jääma.