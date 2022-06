Terapeut Kreet Rosin-Pindmaa: julgus ei tähenda hirmu puudumist, vaid tegutsemist hoolimata hirmust

Keha on tervik

Rosin-Pindmaa selgitab, et keha on integreerunud tervik, kus kõik organsüsteemid on energeetiliselt omavahel seotud ning mida varustab energiaga qi. Terviku tasakaalustamisel pööratakse tähelepanu toiduvalikule, tervisevõimlemise harjutustele, magamisele, puhkamisele, suhetele, stressitasemele ning sellele, kuidas inimene tõlgendab oma elu emotsionaalselt.

Sa oled ühenduses loodusega, aastaaegadega, geograafilise asukoha ning ööpäevarütmiga, mis kõik mõjutavad sinu tervist.

Sa oled sündides saanud kaasa loomuliku enesetervendamise võime.

Ennetamine on parim ravi. Sinu keha annab sulle lakkamatult läbi erinevate sümptomite signaale sinu tervisliku seisundi kohta.

Emotsioonidest

Rosin-Pindmaa tõdeb, et mõnikord on meie hirmud põhjendatud, kuid tihtipeale on tegu irratsionaalsete hirmudega. Samas, isegi kui teame, et meie hirm on täiesti irratsionaalne, ei tee see hirmu vähem tõeliseks või vähem hirmutavaks. Mõlemal juhul – nii ratsionaalse kui irratsionaalse hirmu puhul – toimub organismi energiavarude kurnamine.

Kreet Rosin-Pindmaa, «Elamise loomulik kergus». Foto: Raamat

Hirmuga kaasneb stress ning see takistab energia vaba liikumist meie organismis. «Kõik inimesed kogevad aeg-ajalt mingil määral hirmu ning selles ei ole midagi halba, kuna tegu on loomuliku reaktsiooniga ähvardavale ohule. Hirm on inimlik emotsioon, mille käivitab tajutud oht. Tegu on ellujäämismehhanismiga, mis saadab kehale signaali vastata ohule võitle-või-põgene reaktsiooniga või tardumisega,» ütleb ta.