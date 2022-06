SUVERAAMAT ⟩ Mats Soomre soovitab põnevat raamatut sellest, kuidas olla inimene tehisintellekti ajastul

«See on aga selline spetsiifiline AI. Väga hea, et mõelda sügavamalt meist tulevikuvaates,» selgitab Soomre.

Max Tegmark on Massachusettsi Tehnikainstituudi füüsikaprofessor ning Future of Life Institute’i (Elu Tuleviku Instituut) president. Ta on esinenud kümnetes populaarteaduslikes filmides ning tema kirg ideede, seikluste ja põneva tuleviku vastu on nakkav.