Sten Roosi muinasjutuvõistluse võitjad on selgunud

Žüriiliikmele Krista Kumbergile teeb rõõmu, et võistlusele esitatud tööde hulk ei ole aastatega märgatavalt vähenenud, geograafia ahenenud ega tase langenud. Tema sõnul esitati võistlusele palju filmilikke ja hoogsaid seiklusmuinasjutte, milles rohkesti võlukunsti, draakoneid ja võitlusi. Samuti tõi ta välja, et sel aastal oli suhteliselt vähe tuntud muinasjuttude tänapäevastamist ja parodeerimist, kuid endiselt on lastele oluline sõbra leidmise teema.

«Ka loetu on lapsi mõjutanud – näiteks Andrus Kiviräha lastejutud ja muidugi rahvajutud oma traditsioonilise formaadi ja tegelaskujudega,» lisas Kumberg. Žüriiliikmena oletas ta, et võistlusele esitatakse palju muinasjutte, milles üheks tegelaseks on haigus. «Koroonaviirusega kimpus olemine võinuks lapsi inspireerida, aga taolisi lugusid oli päris vähe,» möönis kirjandusuurija. Võistlustööde lugemine tekitas žüriiliikmes rahulolu ja imetlust: «Endiselt on suur hulk lapsi, kes mõtlevad välja muinasjutte ja kirjutavad ilusas eesti keeles. See ongi Sten Roosi muinasjutuvõistluse eesmärk läbi kõigi nende aastate.»